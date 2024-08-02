Доля пунктов выдачи заказов Ozon и Wildberries выросла до 85%

Гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров отметил, что, по их данным, количество ПВЗ «Яндекс Маркета» к аналогичному периоду предыдущего года росло, хотя и снизилось на 5% к уровню начала 2024 года. Он указал, что с марта по сентябрь 2023 года у Т-Банка действовали специальные условия для владельцев пунктов выдачи заказов «Яндекс Маркета». «Вероятно, сокращение транзакций у этого маркетплейса связано с тем, что акция вызвала резкий рост в прошлом году, а в 2024 году не проводилась, что исказило статистику», — отметил Бурмистров. По его словам, более высокий рост выплат со стороны Wildberries владельцам пунктов выдачи заказов может быть связан с тем, что компания наращивает свою сеть медленнее, чем Ozon, — то есть выплаты на отдельно взятую точку растут быстрее. Бурмистров также напомнил, что «Мегамаркет» использует отделения Сбербанка как пункты выдачи заказов, это, по его мнению, должно учитываться в общей статистике.