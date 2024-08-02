Чистая прибыль «Эл5-энерго» по РСБУ в I полугодии выросла на 31%

Производственными филиалами «Эл5-энерго» (ранее — «Энел Россия) являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, “Эл5-энерго” в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее — Кольскую ВЭС (202 МВт). Также “Эл5-энерго” заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но позднее от него отказалась.