Чистая прибыль «Эл5-энерго» по РСБУ в I полугодии выросла на 31%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. «ЭЛ5-энерго» по итогам первого полугодия 2024 года получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 31% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.
При этом выручка компании увеличилась на 14%, — до почти 29 млрд рублей.
Валовая прибыль выросла на 31,8%, до 4,09 млрд рублей, прибыль от продаж — на 35%, до 3,54 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,03 млрд рублей (+31,2%).
Производственными филиалами «Эл5-энерго» (ранее — «Энел Россия) являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, “Эл5-энерго” в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее — Кольскую ВЭС (202 МВт). Также “Эл5-энерго” заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но позднее от него отказалась.