ЦБ готов рассмотреть свободное ценообразование по ОСАГО в среднесрочной перспективе

Он добавил, что с марта начали работать короткие полисы обязательной автогражданки, там действует свободный тариф. Если опыт запуска этого продукта на значимом периоде времени покажет свою эффективность, то это будет сильным аргументом. Например, если будет видно, что жалоб по коротким полисам практически нет, тариф на минимальном уровне, и людям удобно пользоваться такими страховками.