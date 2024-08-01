Welt: Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбы

Как сообщила газета, Еврокомиссия начнёт рассматривать этот вопрос после летних каникул, которые закончатся в сентябре.
На введении очередных санкций настаивают страны Прибалтики, в частности Литва, говорится в публикации.
В Вильнюсе заявляют, что российские рыболовецкие траулеры ведут промысел в территориальных водах страны, отметили в издании.
На Россию приходится более 70% закупок минтая в ЕС, подчёркивается в материале.
Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что страны Балтии хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейский рынок без российской рыбы.