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Welt: Евросоюз обсудит ограничения на ввоз российской рыбы

В ЕС планируют обсудить введение ограничений на импорт свежей рыбы из России, пишет немецкое издание Die Welt.

Источник: Freepik

Как сообщила газета, Еврокомиссия начнёт рассматривать этот вопрос после летних каникул, которые закончатся в сентябре.

На введении очередных санкций настаивают страны Прибалтики, в частности Литва, говорится в публикации.

В Вильнюсе заявляют, что российские рыболовецкие траулеры ведут промысел в территориальных водах страны, отметили в издании.

На Россию приходится более 70% закупок минтая в ЕС, подчёркивается в материале.

Ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказал, что страны Балтии хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейский рынок без российской рыбы.