В России вступил в силу запрет экспорта бензина

По словам первого замглавы Минэнерго Павла Сорокина, правительство приняло такое решение, чтобы стабилизировать рынок, насытить его предложением и не допустить резких скачков цен, в том числе в опте.
Запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо.
При этом правительство с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина (но не на дизель), который однако был приостановлен с конца мая по июль включительно.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что запрет на экспорт бензина может привести к снижению цен на бирже, в первую очередь на Аи-95, стоимость которого в последние месяцы несколько раз обновляла максимумы. «Продление запрета после октября будет зависеть от динамики цен на внутреннем рынке, не исключена дальнейшая его пролонгация», — сказал Танурков в беседе с ТАСС.
Главный редактор «ИнфоТЭК» Александр Фролов говорил ТАСС, что решение правительства продлить запрет экспорта бензина не только на август, но и на сентябрь — октябрь затронет порядка 700 тыс. тонн топлива потенциальных поставок.
Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отмечал, что мера по запрету экспорта показала свою эффективность, и рост цен с марта (когда начал действовать запрет) был ниже, чем за последние несколько десятков лет. По его словам, было бы целесообразно сделать эту меру системной.