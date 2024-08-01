В России вступил в силу запрет экспорта бензина

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков считает, что запрет на экспорт бензина может привести к снижению цен на бирже, в первую очередь на Аи-95, стоимость которого в последние месяцы несколько раз обновляла максимумы. «Продление запрета после октября будет зависеть от динамики цен на внутреннем рынке, не исключена дальнейшая его пролонгация», — сказал Танурков в беседе с ТАСС.