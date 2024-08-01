Сырьевые товары поддержат краткосрочное восстановление в РФ

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти во многом благодаря представителям сырьевого сектора и, в частности, акциям золотодобытчиков после обновления ценами на драгоценный металл исторического пика 2502 долл/унц, от которого котировки, впрочем, впоследствии отступили ниже. ФРС по итогам заседания накануне порадовала рынки и дала явный «голубиный» сигнал на сентябрь, что открывает перед золотом перспективы роста в район 2600 долл/унц. Котировки нефти при этом пытаются удержать среднесрочный восходящий тренд, хотя негативным фундаментальным фактором для рынка все еще выступает слабость производственного сектора Китая. В РФ накануне был опубликован блок сильных макроэкономических данных за июнь, которые подтверждают актуальность сохранения жестких монетарных условий и среднесрочные нисходящие риски для акций.