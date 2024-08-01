Сырьевые товары поддержат краткосрочное восстановление в РФ

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть пытаются развить рост после скачка наверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после заседания ФРС преимущественно оптимистичны. Котировки золота Индексы Мосбиржи и РТС накануне не показали единой динамики. Рублевый индикатор потерял около 0,1%, встретившись с сопротивлением 2960 пунктов, но удержался выше июльского минимума 2879 пунктов. Долларовый РТС вырос на 0,2%, но также остается ниже ближайшего краткосрочного сопротивления 1085 пунктов. Российский рынок входит в новый месяц в среднесрочном нисходящем тренде с возможностью краткосрочного восстановления.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов не изменил позиций, оставшись на отметке 11,84 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,10 ₽ и 93,51 ₽ соответственно, мало изменившись по сравнению с предыдущим днем.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти во многом благодаря представителям сырьевого сектора и, в частности, акциям золотодобытчиков после обновления ценами на драгоценный металл исторического пика 2502 долл/унц, от которого котировки, впрочем, впоследствии отступили ниже. ФРС по итогам заседания накануне порадовала рынки и дала явный «голубиный» сигнал на сентябрь, что открывает перед золотом перспективы роста в район 2600 долл/унц. Котировки нефти при этом пытаются удержать среднесрочный восходящий тренд, хотя негативным фундаментальным фактором для рынка все еще выступает слабость производственного сектора Китая. В РФ накануне был опубликован блок сильных макроэкономических данных за июнь, которые подтверждают актуальность сохранения жестких монетарных условий и среднесрочные нисходящие риски для акций.
События дня:
- окончательные индексы производственной активности стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за июль
- уровень безработицы еврозоны в июне (12.00 мск)
- решение Банка Англии по процентным ставкам (14.00 мск) и выступление главы Банка Англии Бейли (16.15 мск)
- заседание ОПЕК+
- недельное число первичных обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за июль (17.00 мск)
- квартальные результаты Apple, Amazon.com, Intel, ConocoPhillips, Booking, Motorola, Moderna, Microchip, Barclays
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