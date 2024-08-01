Совкомбанк направил за I полугодие 2024 года 748 млн рублей на социальные инвестиции

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Совкомбанк за январь — июнь 2024 года направил 748 млн рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям. Об этом сообщается в первом социальном отчете кредитной организации.
«Совкомбанк выпустил первый социальный отчет — за шесть месяцев 2024 года банк направил 748 млн рублей на социальные инвестиции, помог 193 организациям и 150 тыс. клиентов. В отчете учтены средства на благотворительность и развитие социальных проектов, а также переданные услуги по рыночной цене», — говорится в отчете.
В документе также отмечается, что за первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе «Совкомбанк про добро» для не клиентов банка, добавил личный кабинет для фондов, кешбэк, приветственные баллы и др.
Помимо этого, банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров в проект «Технологии добра» Совкомбанка и «Sk финтех хаб».
«В первый отчет мы включили все направления социальных инвестиций, включая федеральный проект со Сколково “Технологии добра” и собственную благотворительную платформу “Совкомбанк про добро”. В своем подходе мы раздаем не “рыбу”, а “удочки”, полезные для сотен добрых организаций. Так мы делаем добрые дела вместе с нашими клиентами и партнерами», — подчеркнул первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.