Совкомбанк направил за I полугодие 2024 года 748 млн рублей на социальные инвестиции

В документе также отмечается, что за первое полугодие 2024 года Совкомбанк открыл доступ к платформе «Совкомбанк про добро» для не клиентов банка, добавил личный кабинет для фондов, кешбэк, приветственные баллы и др.

Помимо этого, банк добавил новые продукты и сервисы и присоединил партнеров в проект «Технологии добра» Совкомбанка и «Sk финтех хаб».