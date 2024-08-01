Россияне стали больше тратить с кредитных карт

Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, сообщила компания «Скоринг Бюро» в интервью «РИА Новости».
По итогам июня, средний лимит по кредитным картам увеличился на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического максимума в 109,2 тысячи рублей. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2024 года и составлял 104,4 тысячи рублей. Впервые отметка в 100 тысяч рублей была преодолена в июле 2023 года.
Согласно информации бюро, в течение первых шести месяцев 2024 года количество выпущенных кредитных карт увеличилось на 4,3% в сравнении с тем же периодом предыдущего года, достигнув отметки в 13,1 миллиона штук. В то же время общий объем выдач возрос на 16%, составив 1,3 триллиона рублей. В результате, общий портфель кредитных карт к концу июня достиг 3,8 триллиона рублей, превысив уровень июня прошлого года на 39,4%.
«Вероятно, к концу года лимит по картам продолжит увеличиваться и достигнет диапазона 113−117 тысяч рублей», — заявил РИА Новости генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.
По мнению Лагуткина, увеличение среднего лимита по кредитным картам в первую очередь связано с изменениями в потребительском спросе. «Установленный лимит повышается в ответ на увеличение запрашиваемого лимита. Снижение лимита, наблюдаемое в мае, объясняется традиционной сезонностью, связанной с меньшим количеством рабочих дней в этом месяце», — отметил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева