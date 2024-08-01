Россияне стали больше тратить с кредитных карт

По итогам июня, средний лимит по кредитным картам увеличился на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув исторического максимума в 109,2 тысячи рублей. Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2024 года и составлял 104,4 тысячи рублей. Впервые отметка в 100 тысяч рублей была преодолена в июле 2023 года.