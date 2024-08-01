Россия в прошлом сельхозсезоне экспортировала рекордный объем зерна

В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн тонн, с учетом новых регионов — примерно 147 млн тонн. В конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что прогноз по сбору зерна в РФ в 2024 году сохранен, несмотря на заморозки — не менее 132 млн тонн, из них примерно 85 млн тонн — пшеница. По его словам, это позволит в новом сельхозсезоне экспортировать до 60 млн тонн зерна.