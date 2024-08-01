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Россия в прошлом сельхозсезоне экспортировала рекордный объем зерна

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Экспорт зерновой продукции из России в прошлом сельхозсезоне (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года) составил рекордный объем — более 70 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

«Экспорт зерна в прошедшем сезоне составил более 70 млн тонн, что является рекордным показателем для нашей страны», — говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что потребности отечественных потребителей зерна в полной мере обеспечены благодаря механизму квотирования.

Россия в 2022—2023 сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) экспортировала 60 млн тонн зерна.

В 2023 году был получен второй по объему в истории России урожай зерна — около 143 млн тонн, с учетом новых регионов — примерно 147 млн тонн. В конце мая вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что прогноз по сбору зерна в РФ в 2024 году сохранен, несмотря на заморозки — не менее 132 млн тонн, из них примерно 85 млн тонн — пшеница. По его словам, это позволит в новом сельхозсезоне экспортировать до 60 млн тонн зерна.