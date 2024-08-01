Роскачество перечислило, под какими марками продают фальсифицированный мед

Второй тип фальсификации — содержание пролина. Пролин — это аминокислота, содержание которой является показателем зрелости меда. Если мед отобран незрелым или он фальсифицирован или перегретый, то содержание пролина в нем будет низким. В продукции, выпускаемой по «19792−2017» (на мед натуральный), содержание пролина в меде должно быть не менее 180 мг/кг. Для продукции, изготовленной по «31766−2012» , содержание пролина зависит от вида меда: не менее 190 мг/кг — для гречишного; не менее 180 мг/кг — для липового и акациевого; не менее 250 мг/кг — для подсолнечникового; не менее 300 мг/кг — для каштанового.