Роскачество перечислило, под какими марками продают фальсифицированный мед

Роскачество исследовало мед 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле. В результате было выявлено, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации.
«По результатам исследования установлено, что производители этих марок и торговые сети производят и реализуют фальсификат. <…> Ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства», — цитирует экспертов агентство ТАСС.
Выявлено три типа фальсификации.
Первый тип фальсификации — несоответствие нормативам ГОСТа соотношения фруктозы и глюкозы. Согласно
«Результаты исследования показали, что товары 11 ТМ не соответствуют нормативам ГОСТа, касающимся сахаров. Отметим, что мед ТМ “365 дней” изготовлен по ТУ и формально не нарушает требования ГОСТа (производитель может выпускать продукт по своим нормативам), но результаты показали, что содержание редуцирующих сахаров, массовая доля фруктозы и глюкозы, а также соотношение их массовых долей нехарактерны для натурального меда. Таким образом, можно говорить о том, что продукция 12 ТМ является смесью меда и сахарных сиропов», — добавили в Роскачестве.
Второй тип фальсификации — содержание пролина. Пролин — это аминокислота, содержание которой является показателем зрелости меда. Если мед отобран незрелым или он фальсифицирован или перегретый, то содержание пролина в нем будет низким. В продукции, выпускаемой по
«В ходе лабораторных испытаний выяснилось, что содержание пролина в продукции 6 ТМ оказалось нехарактерным для натурального меда. Это позволяет говорить о том, что мед разбавлен, и косвенно подтверждает факт фальсификации. Речь идет о продукции “Дедушкин улей” (цветочный монофлорный фасованный: липовый), “365 дней” (цветочный), “Медовый край” (цветочный монофлорный фасованный: липовый), “Наша Сибирь” (цветочный “полевые просторы), “О’кей Daily” (цветочный), “Просто” (цветочный разнотравье)”, — сообщает Роскачество.
Третий тип фальсификации — несоответствие нормам по диастазе. Этот показатель позволяет выявить несоответствие меда заявленному наименованию по ботаническому происхождению.
Диастаза (ее также называют «амилаза») — это фермент, расщепляющий сахара, сахарозу на фруктозу и глюкозу. У меда разного ботанического происхождения разное содержание диастазы, то есть этот показатель также может указывать на фальсификацию.
«Результаты лабораторных испытаний показали, что нормам ГОСТа по диастазе не соответствует продукция 10 ТМ — “Наша Сибирь” (цветочный “Таёжный дар”), “Лента” (натуральный монофлорный гречишный), “Наша Сибирь” (цветочный “полевые просторы”), “Медовый край” (цветочный фасованный разнотравье), “Ваш выбор” (цветочный), “365 дней” (цветочный), “Наша Сибирь” (натуральный с преобладанием гречихи), “Наша Сибирь” (цветочный “Горный”), “О’кей Daily” (цветочный), “Просто” (цветочный разнотравье). В продукции 6 ТМ диастазное число нехарактерно для натурального меда и для заявленных видов меда, что подтверждает факт фальсификации и введения в заблуждение покупателя. Например, в маркировке продукции “Лента” заявлено, что это “натуральный монофлорный гречишный мед”, но на самом деле это не так, потому что в соответствии с ГОСТом диастазное число для гречишного меда — не менее 18 ед. Готе, а по факту оказалось 13,0±1,4», — резюмирует Роскачество.
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