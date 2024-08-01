Правительство поддержало законопроект о льготах для туроператоров

«С учетом ухудшения отношений к россиянам в Европе, отсутствия там гарантий защиты их прав, в том числе как туристов, и различных форс-мажорных ситуаций, которые, например, обусловлены сложностями с авиаперелетами, мы должны развивать и поддерживать другие туристические направления. Ведь интерес к заграничным путешествиям у россиян остался очень высокий, а у туроператоров есть желание более активно работать, но для этого нужны стимулы», — пояснила «Известиям» необходимость разработки законопроекта один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.