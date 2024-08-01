Правительство поддержало законопроект о льготах для туроператоров

В том числе речь идет о том, чтобы предусмотреть для таких туроператоров возможность уменьшения размера взноса в фонд персональной ответственности. Деньги из него выплачиваются туристам для возмещения ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта, в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения всех обязательств по таким договорам.
«Законопроект требует доработки в части определения данных, на основе которых будет устанавливаться общая цена турпродукта для расчета выплат в фонды персональной ответственности, критериев определения иностранных государств, на территории которых будут оказываться соответствующие туристические услуги, а также сохранения правовых и финансовых гарантий потребителей. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета указанных замечаний», — говорится в отзыве.
«С учетом ухудшения отношений к россиянам в Европе, отсутствия там гарантий защиты их прав, в том числе как туристов, и различных форс-мажорных ситуаций, которые, например, обусловлены сложностями с авиаперелетами, мы должны развивать и поддерживать другие туристические направления. Ведь интерес к заграничным путешествиям у россиян остался очень высокий, а у туроператоров есть желание более активно работать, но для этого нужны стимулы», — пояснила «Известиям» необходимость разработки законопроекта один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.
По ее словам, сегодня одним из препятствий является то, что даже организовывая туры в граничащие с Россией государства, например, Белоруссию или Абхазию, туроператоры в различных фондах должны резервировать огромные суммы денег. При этом эти суммы сейчас сопоставимы с турами в дальние страны, такие как Таиланд, откуда вывоз туристов в случае форс-мажорной ситуации, естественно, будет дороже, однако норматив резервирования одинаковый.
Кроме того, как выяснили «Известия», законопроект получил положительное заключение комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связями с соотечественниками.
Ранее, 7 июня, «Известия» узнали из результатов исследования компании «Финион», что летом 2024 года россияне выбрали для отпуска Ближний Восток, Азию и Латинскую Америку. В десятку популярных зарубежных направлений попали Турция, ОАЭ, Китай, Таиланд, Франция, Мальдивы, Япония, Египет, Индонезия, Куба.