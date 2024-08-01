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Павел Дуров впервые вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Основатель Telegram Павел Дуров впервые попал в Bloomberg Billionaires Index (BBI), заняв в нем 279-е место (17-е среди россиян) с состоянием в $9,15 млрд.

Источник: AP 2023

Наиболее состоятельным российским бизнесменом остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала 2024 года увеличилось на $498 млн, достигнув $31,6 млрд. На втором месте находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с капиталом в $27,9 млрд, который вырос на $3,24 млрд. Третье место среди самых богатых россиян занимает акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние увеличились на $3,05 млрд, достигнув $27 млрд.

Индекс миллиардеров Bloomberg представляет собой ежедневный рейтинг 500 самых богатых людей мира. В числе участников данного индекса 25 россиян. Данные обновляются в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Предприниматель планирует обнародовать свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было проще находить друг друга.

Нина Лютикова