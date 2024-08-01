Павел Дуров впервые вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Наиболее состоятельным российским бизнесменом остается совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние с начала 2024 года увеличилось на $498 млн, достигнув $31,6 млрд. На втором месте находится совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с капиталом в $27,9 млрд, который вырос на $3,24 млрд. Третье место среди самых богатых россиян занимает акционер Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чье состояние увеличились на $3,05 млрд, достигнув $27 млрд.