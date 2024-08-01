Названы причины резкого скачка цен на земельные участки в России

По данным аналитического исследования сервиса ЦИАН, присланного в РБК-Недвижимость, в июле 2024 года средняя стоимость земельного участка в России увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 243 тысяч рублей за сотку.
Для проведения исследований специалисты проанализировали активные объявления о продаже земельных участков площадью от 5 до 50 соток, размещенные на платформе в июле 2024 и июле 2023 годов. Аналитики отметили рост цен практически во всех регионах, за исключением Ингушетии (снижение на 1%), Камчатского края (минус 8%), Сахалинской области (минус 15%) и Карачаево-Черкесии (минус 17%).
Наибольший рост цен на землю зафиксирован в Калмыкии (в 2,5 раза), на Алтае (увеличение в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области за год цена на сотку выросла на 28%, а в Ленинградской — на 27%, говорится в отчете.
Самыми дешевыми участками в июле 2024 года оказались земли в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, а также в Еврейской автономной области, где средняя стоимость сотки не превышает 50 тысяч рублей.
Самая дорогая земля традиционно находится в Москве и Санкт-Петербурге, где цена сотки составляет около 1,1 миллиона рублей. Высокие цены также зафиксированы в Дагестане (810 тысяч рублей за сотку), Краснодарском крае (684 тысячи рублей), Севастополе (605 тысяч рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (540 тысяч рублей) и Ставропольском крае (467 тысяч рублей).
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Виктория Воропаева