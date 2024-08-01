Названы причины резкого скачка цен на земельные участки в России

Наибольший рост цен на землю зафиксирован в Калмыкии (в 2,5 раза), на Алтае (увеличение в 2 раза), Тюменской области (+80%), Тыве (+74%) и Свердловской области (+71%). В Московской области за год цена на сотку выросла на 28%, а в Ленинградской — на 27%, говорится в отчете.