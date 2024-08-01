Мониторинговый комитет ОПЕК+ начал онлайн-встречу для оценки состояния рынка нефти

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в формате видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке. Об этом сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.
На этих встречах обычно анализируется состояние рынка нефти и определяется рекомендация для ОПЕК+ по добыче нефти. При этом комитет может при необходимости запросить общую министерскую встречу ОПЕК+ в любое время. Заседания мониторингового комитета сейчас проводятся раз в два месяца. Последнее такое заседание прошло в один день со встречей всех министров альянса — 2 июня.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в делегациях ОПЕК+ сообщало, что мониторинговый комитет альянса вряд ли будет 1 августа рекомендовать изменения в какие-либо параметры сделки и обязательства по добровольным сокращениям.
На встрече в июне страны ОПЕК+ продлили параметры сделки с небольшими изменениями до конца 2025 года, а также продлили срок действия добровольных сокращений, которых придерживаются несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию. Так, «добровольцы» продлили сокращения добычи общим объемом в 2,2 млн б/с на третий квартал (они действуют с первого квартала этого года). А уже с октября 2024 года эти страны начнут постепенно восстанавливать добычу до конца сентября 2025 года. Кроме того, эти же страны ОПЕК+ до конца 2025 года продолжат добровольно сокращать добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с — эта мера действует с весны 2023 года.