Каким будет курс рубля 2 августа 2024: прогноз эксперта

ФРС, как и ожидалось, сохранила ключевую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, на максимальном уровне за 23 года. Глава Федрезерва заявил, что снижение базовой ставки может состояться уже в сентябре. Разочаровывающие статданные пришли из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Caixin за июль неожиданно ушел в зону снижения, составив 49,8 п. после 51,8 п. в июне, прогнозировалось 51,5 п.. Июльские индексы PMI по еврозоне и США вышли чуть лучше ожиданий.