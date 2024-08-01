Каким будет курс рубля 2 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в четверг торговался в смешанной динамике, индекс Мосбиржи курсировал вокруг 2950 п. Укрепление рубля сдерживало покупателей. При этом сырьевые котировки в основном росли, стоимость золота впервые в истории превысила $2501 за тройскую унцию
ФРС, как и ожидалось, сохранила ключевую ставку в диапазоне 5,25−5,5%, на максимальном уровне за 23 года. Глава Федрезерва заявил, что снижение базовой ставки может состояться уже в сентябре. Разочаровывающие статданные пришли из Китая. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI Caixin за июль неожиданно ушел в зону снижения, составив 49,8 п. после 51,8 п. в июне, прогнозировалось 51,5 п.. Июльские индексы PMI по еврозоне и США вышли чуть лучше ожиданий.
В пятницу выйдет отчет по рынку труда США за минувший месяц. В рамках сезона квартальных отчетностей финпоказатели завтра представят Exxon Mobil, Chevron, Enbridge. Московская биржа опубликует данные по объему торгов за июль.
В конце недели ожидаем сохранения бокового движения на российском рынке. Прогноз по индексу Мосбиржи на 2 августа — 2900−3000 п.
Рубль в четверг перешел к укреплению. Дисбаланс предложения и спроса на валютном рынке сохраняется. Процесс настройки альтернативных товарно-денежных цепочек импортерами продвигается небыстро и неравномерно, при этом экспортные доходы и цены на сырье стабильны. Рубль также поддерживается жестким курсом денежно-кредитной политики. Рубль остается слишком крепким с точки зрения экспортных и бюджетных доходов, поэтому не исключено дальнейшее снижение регуляторной поддержки курса. Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели — 11,6−11,9, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 85,5−87,5.
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