Как понять, что ваш банк скоро лопнет: основные признаки нестабильности банка

Признаки того, что у банка могут в ближайшее время отозвать лицензию действительно есть. Любое резкое изменение в работе кредитной организации должно насторожить, рассказывает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Например, банки, которые, находятся «на грани», достаточно часто пытаются спасти положение и привлечь дополнительные деньги, поэтому демпингуют на фоне коллег, предлагая слишком заманчивые условия по депозитам или кредитам.
Также, по словам юриста, должен насторожить тот факт, что банк не может выдать вам наличные деньги по вашему требованию, ссылаясь на то, что деньги надо заказывать, записываться в очередь
«Закрытие отделений и сокращение графика их работы тоже может сигнализировать о скором разорении. Об этом может свидетельствовать наличие исполнительных производств, а также тот факт, что деньги начинают выводить юридические лица», — предупреждает юрист.
«В любом случае, прежде чем открывать в банке депозит, необходимо проверить, является ли он участником системы страхования вкладов», — отмечает Гусятников.
Посмотреть эту информацию можно на сайте АВС (агентство по страхованию вкладов). Если ваши деньги застрахованы, то государство выплатит вам сумму до 1,4 млн. рублей даже в том случае, если банк разорится. Выплаты происходят через АСВ.
Нужно учитывать, что максимальная сумма для выплаты в одном банке 1,4 млн. рублей. Это касается любых счетов, депозитов
Если сумма, хранящаяся в банке больше, остальные деньги вы просто потеряете. Поэтому не рекомендуется держать в одном месте сумму более 1,4 млн. рублей.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Елена Рогачева