Эксперты определили города-лидеры по доступности жилья под новую IT-ипотеку

Правительство Российской Федерации решило продлить льготную IT-ипотеку до 2030 года и внесло изменения в ее условия, исключив Москву и Санкт-Петербург из программы. Согласно данным, предоставленным аналитиками платформы «Яндекс Недвижимость» для «РБК-Недвижимости», теперь 90,8% предложений в 14 крупнейших городах России соответствуют критериям новой ипотечной программы.
В числе лидеров по доступности жилья под новые условия IT-ипотеки оказался Воронеж, где доля подходящих новостроек составила 99,64%. Второе место занял Волгоград с показателем 97,98%, а на третьей позиции расположился Ростов-на-Дону, где 97,24% объектов на первичном рынке соответствуют обновленным условиям. В первую пятерку также вошли города Пермь и Омск с показателями 95,93% и 95,63% соответственно.
Комментарий о новом подходе предоставил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров: «После исчерпания лимитов по IT-ипотеке рынок недвижимости находился в ожидании дальнейших решений. Исключение столиц из программы может стимулировать развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Подмосковье и Ленинградской области. Более того, эта мера способна способствовать удержанию IT-специалистов в родных регионах и снизить их стремление переехать в Москву».
Таким образом, измененные условия льготной IT-ипотеки могут оказать положительное влияние на развитие регионов и распределение IT-кадров по территории страны.
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Виктория Воропаева