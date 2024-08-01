Эксперты определили города-лидеры по доступности жилья под новую IT-ипотеку

В числе лидеров по доступности жилья под новые условия IT-ипотеки оказался Воронеж, где доля подходящих новостроек составила 99,64%. Второе место занял Волгоград с показателем 97,98%, а на третьей позиции расположился Ростов-на-Дону, где 97,24% объектов на первичном рынке соответствуют обновленным условиям. В первую пятерку также вошли города Пермь и Омск с показателями 95,93% и 95,63% соответственно.