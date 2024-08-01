Эксперты назвали повлиявшие на прибыль банков факторы

Ранее в этот день сообщалось, что прибыль российских банков за первое полугодие 2024-го достигла 1,7 трлн рублей. Результат оказался сопоставим с прошлым годом, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка РФ. Тогда был установлен исторический рекорд сектора.
«Высокие темпы роста кредитного портфеля в 2023 году и в первом полугодии 2024 года обеспечили банковскому сектору хорошую базу для наращивания чистого процентного дохода (ЧПД), даже несмотря на высокую ключевую ставку. Также банки адаптируются к жесткой денежно-кредитной политике ЦБ, увеличивая долю активов с плавающей ставкой, что позволяет им сохранять маржу на высоком уровне», — объяснил Грицкевич.
По его словам, другой фактор, повлиявший на рост ЧПД банковского сектора, — низкие объемы резервирования, обусловленные сохраняющимися высокими темпами роста экономики.
«Прибыль банков частично направляется на пополнение капитала для возможности дальнейшего наращивания кредитования экономики, частично — на выплаты дивидендов. Акции банков остаются интересными в части дивидендных перспектив, однако в условиях высоких ставок традиционно более высоким спросом пользуются консервативные инструменты: вклады, фонды денежного рынка, облигации с плавающими ставками и прочее», — добавил он.
В свою очередь, генеральный директор инвестиционной платформы Nibble Invest Ольга Малюгина рассказала, что, несмотря на внешнюю обстановку, российская экономика в настоящее время находится в фазе активного роста: растут доходы населения, уровень потребления, открывается новый бизнес, доходы компаний увеличиваются наравне с объемом производства.
«Кроме того, второй год подряд на ситуацию влияют санкции, по причине которых деньги остаются внутри страны и на балансах. Помимо спроса среди населения на кредиты — в том числе ипотеку в первую очередь — бизнес также нуждается в финансировании, так как без него невозможен рост. Таким образом, корпоративное кредитование тоже отразилось на общей прибыли банков. Банки в этом плане — некая лакмусовая бумага, которая отображает все эти тенденции», — уточнила она.
Эксперт обратила внимание на то, что не все кредитные организации ушли в плюс. Таким образом, многое зависит от внутренней политики банка, подчеркнула Малюгина.
Ранее, 18 июня, Центробанк РФ опубликовал аналитический обзор банковского сектора, в котором говорится, что регулятор повысил прогноз по прибыли кредитных организаций на 2024 год до 3,1−3,6 трлн рублей. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец отмечал, что на увеличение показателя в том числе влияет рост экономики в стране.