Эксперты назвали повлиявшие на прибыль банков факторы

«Кроме того, второй год подряд на ситуацию влияют санкции, по причине которых деньги остаются внутри страны и на балансах. Помимо спроса среди населения на кредиты — в том числе ипотеку в первую очередь — бизнес также нуждается в финансировании, так как без него невозможен рост. Таким образом, корпоративное кредитование тоже отразилось на общей прибыли банков. Банки в этом плане — некая лакмусовая бумага, которая отображает все эти тенденции», — уточнила она.