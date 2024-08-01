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Delta Air Lines приостановила полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Delta Air Lines из соображений безопасности временно не будет осуществлять полеты из расположенного в Нью-Йорке Международного аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив.

Источник: Reuters

«Полеты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании. В нем также отмечается, что Delta Air Lines «следит за ситуацией и работает исходя из рекомендаций в сфере безопасности и разведданных».

О прекращении регулярных полетов в Тель-Авив также сообщала авиакомпания United Airlines.

Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.