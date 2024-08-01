Delta Air Lines приостановила полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив

«Полеты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании. В нем также отмечается, что Delta Air Lines «следит за ситуацией и работает исходя из рекомендаций в сфере безопасности и разведданных».