Delta Air Lines приостановила полеты из Нью-Йорка в Тель-Авив

«Полеты Delta из аэропорта им. Джона Кеннеди в Тель-Авив будут временно прекращены до 2 августа ввиду конфликта в регионе», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте авиакомпании. В нем также отмечается, что Delta Air Lines «следит за ситуацией и работает исходя из рекомендаций в сфере безопасности и разведданных».
О прекращении регулярных полетов в Тель-Авив также сообщала авиакомпания United Airlines.
Как ранее сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, духовный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, где он принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана.