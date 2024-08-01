ЦБ обяжет банки информировать о рисках при оформлении долгосрочных сбережений

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банки, действующие как агенты негосударственных пенсионных фондов, должны будут предоставлять клиенту ключевой информационный документ (КИД) об условиях и рисках при заключении договора долгосрочных сбережений, сообщил ЦБ РФ. Данное требование устанавливает проект указания регулятора.
«КИД будет информировать клиента о возможности перевести в программу долгосрочных сбережений имеющиеся пенсионные накопления, о государственной поддержке взносов по программе. В документе также должна быть информация о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору. Кроме того, банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом», — сказано в сообщении.
Банк должен будет ознакомить клиента с КИД и получить у него подпись, подтверждающую это, до того как человеку предоставят другие документы по договору. Планируется, что указание вступит в силу 1 апреля 2025 года.