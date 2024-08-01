ЦБ обяжет банки информировать о рисках при оформлении долгосрочных сбережений

«КИД будет информировать клиента о возможности перевести в программу долгосрочных сбережений имеющиеся пенсионные накопления, о государственной поддержке взносов по программе. В документе также должна быть информация о порядке и условиях выплаты выкупной суммы по договору. Кроме того, банк обязан предупреждать потребителя, что договор долгосрочных сбережений не является банковским вкладом», — сказано в сообщении.