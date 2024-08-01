ЦБ фиксирует сокращение просрочки в портфелях кредитных потребительских кооперативов

Центральный Банк России опубликовал исследование, по данным которого в первом квартале 2024 года уровень просроченной задолженности на срок 90 дней и более достиг 14,3% — наименьшего значения за последние два года.
Одним из ключевых факторов, поддерживающих качество портфеля займов, является ответственный подход кредитных потребительских кооперативов к оценке рисков потенциальных заемщиков. КПК используют несколько методов для оценки платежеспособности клиентов, включая проверку по базам ФНС и ФССП, запрос кредитной истории, получение сведений о работодателе и справок о доходах, а также учет анкетных данных.
Согласно результатам опроса, более трети кооперативов предоставляют займы предпринимателям. Процентные ставки по этим займам сравнимы с банковскими кредитами для малого и среднего бизнеса.
Основной тренд в развитии бизнеса КПК — цифровизация. Многие кооперативы по-прежнему взаимодействуют с пайщиками в своих офисах, но около 40% опрошенных КПК планируют расширять свои онлайн-услуги. Существенное влияние на отрасль окажет недавно принятый закон, устанавливающий более строгие требования для входа кооперативов на рынок.
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Виктория Воропаева.