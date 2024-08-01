ЦБ фиксирует сокращение просрочки в портфелях кредитных потребительских кооперативов

Основной тренд в развитии бизнеса КПК — цифровизация. Многие кооперативы по-прежнему взаимодействуют с пайщиками в своих офисах, но около 40% опрошенных КПК планируют расширять свои онлайн-услуги. Существенное влияние на отрасль окажет недавно принятый закон, устанавливающий более строгие требования для входа кооперативов на рынок.