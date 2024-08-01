Банк Societe Generale получил €301 млн за свои активы в России

«В конце июля 2024 года Societe Generale получил €301 млн в рамках реализации последних активов в России, связанных с его прежним присутствием в стране, через Росбанк. Эти подверженные риску обязательства, которые были оценены в нулевую сумму или зарезервированы на счетах группы, были возмещены в соответствии с действующими правилами и после одобрения различными компетентными регулирующими органами», — говорится в отчете.