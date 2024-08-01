Банк Англии впервые с 2020 года понизил ключевую ставку

«Комитет по монетарной политике пятью голосами против четырех проголосовал за понижение банковской ставки до 5%», — сказано в заявлении. Ставка была понижена после того, как годовая инфляция в Великобритании на протяжении двух подряд месяцев сохранялась на уровне целевого показателя 2%. Инфляция в стране в мае впервые с июля 2021 года сократилась до такого значения. В октябре 2022 года на фоне введения Западом санкций против РФ инфляция в Великобритании составляла 11,1%.