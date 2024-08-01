Аналитик спрогнозировал рост стоимости золота

«Предсказывать будущий уровень цен на золото довольно сложно. Мы считаем, что у актива есть вероятность выйти к отметке $2700 на перспективе одного-двух [лет]. В самом оптимистичном сценарии для цены мы сможем даже увидеть этот уровень в текущем году. Мы считаем, что вероятность продолжения роста цены на золото выше, чем вероятность разворота цен. Между тем не стоит всё же забывать и о том, что любой рост может сопровождаться коррекцией, подчас достаточно глубокой», — отметил эксперт.
Аналитик также объяснил, что ключевыми причинами роста фьючерсной цены на этот драгметалл стали события на Ближнем Востоке и возросшая вероятность нанесения удара Ираном по Израилю, то есть фактически возросшая вероятность начала полномасштабной эскалации конфликта.
«[Также повлиял] голубиный сигнал от FOMC ФРС (комитета по операциям на открытом рынке Федерального резерва США. — Ред.) на вчерашнем заседании. Регулятор сохранил ставку без изменения, т.е. на уровне 5,25−5,5%, однако [глава ФРС Джером] Пауэлл подтвердил, что ставку могут начать снижать уже в сентябре», — добавил Дудченко.
Ранее в этот день эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что если в августе не появится никаких дополнительных стрессовых факторов, то цены на золото останутся примерно на том же уровне. Он рассказал «Известиям», что два главных драйвера, которые могут заставить подорожать драгметалл еще больше, — ухудшение показателей американской экономики и усиление конфликта на Ближнем Востоке.