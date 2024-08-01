Аналитик спрогнозировал рост стоимости золота

«Предсказывать будущий уровень цен на золото довольно сложно. Мы считаем, что у актива есть вероятность выйти к отметке $2700 на перспективе одного-двух [лет]. В самом оптимистичном сценарии для цены мы сможем даже увидеть этот уровень в текущем году. Мы считаем, что вероятность продолжения роста цены на золото выше, чем вероятность разворота цен. Между тем не стоит всё же забывать и о том, что любой рост может сопровождаться коррекцией, подчас достаточно глубокой», — отметил эксперт.