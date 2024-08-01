Акции девелопера «АПРИ» взлетели на 21% на третий день торгов после IPO

Компания «АПРИ» была основана в 2014 году. Согласно данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья она находилась на 53-м месте по состоянию на 1 июля. Компания работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русском (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Земельный банк компании превысил 3 млн кв. м. По оценке директора «АПРИ» по развитию Алексея Салтыкова, при текущих темпах строительства этого объема хватит на десять лет вперед.