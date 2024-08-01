Акции девелопера «АПРИ» взлетели на 21% на третий день торгов после IPO

Акции уральского застройщика «АПРИ» (APRI) на торгах Мосбиржи, в четверг, 1 августа, подорожали на пике на 21,78%, до ₽12,3 за бумагу.
К 15:40 мск рост замедлился до 16,37%, а цена бумаг опустилась до ₽11,75.
30 июля компания «АПРИ» провела IPO на Мосбирже по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона — ₽9,7 за акцию. В ходе IPO было размещено более 90 млн акций. В итоге компания привлекла ₽879,56 млн.
По итогам размещения рыночная капитализация «АПРИ» составила ₽10,82 млрд (с учетом дополнительного выпуска бумаг), а free-float — 8,13%.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», сошлись во мнении, что фундаментальных причин для столь сильного роста акций нет. Так, аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева обратила внимание, что новостей от компании не поступало, а обстановка в секторе недвижимости остается относительно напряженной.
По мнению руководителя направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, рост котировок «АПРИ», учитывая низкий объем торгов, мог быть вызван покупками даже нескольких инвесторов с небольшим капиталом. Объем торгов акциями 1 августа составил чуть менее ₽27 млн по состоянию на 15:40 мск.
«В целом весь free-float “АПРИ” после размещения составлял менее ₽900 млн. Это мало, так что существенная волатильность (пока есть повышенный локальный интерес к бумагам) при таких объемах не выглядит какой-то аномалией», — отметил эксперт.
В свою очередь, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев полагает, что сегодняшний объем торгов очень мал даже для объяснения спекулятивной составляющей подъема.
Аналитик «Цифра Брокер» Наталья Пырьева считает, что акции девелопера «АПРИ» выглядят переоцененными по сравнению с более крупными и устойчивыми конкурентами в строительном сегменте. Среди негативных факторов для акций компании Наталия Пырьева выделяет общее ухудшение ситуации на рынке недвижимости под влиянием высоких рыночных ставок по ипотеке, сворачивания и ужесточения условий по льготным ипотечным программам.
«С другой стороны, у компании небольшой земельный банк и достаточно высокая долговая нагрузка, что при жестких монетарных условиях в экономике будет оказывать давление на финансовую устойчивость компании и возможности для реализации планов», — заключила эксперт.
Компания «АПРИ» была основана в 2014 году. Согласно данным Единого реестра застройщиков, компания является крупнейшим девелопером в Челябинской области. В рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья она находилась на 53-м месте по состоянию на 1 июля. Компания работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русском (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Земельный банк компании превысил 3 млн кв. м. По оценке директора «АПРИ» по развитию Алексея Салтыкова, при текущих темпах строительства этого объема хватит на десять лет вперед.