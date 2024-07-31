Юрист Русяев объяснил процедуру получения выигрыша в лотерею

«Выигрыш в лотерею — это не только радостное, но и сложное с юридической точки зрения событие. Давайте разберёмся в основных аспектах получения крупного лотерейного выигрыша в России на примере недавнего случая с московским пенсионером, выигравшим около 170 млн рублей. Прежде всего, стоит отметить, что с 2014 года все лотереи в России являются государственными и находятся под контролем Министерства финансов и Министерства спорта. Это обеспечивает определённые гарантии для участников лотерей, но также накладывает ряд обязательств на победителей», — отметил эксперт.