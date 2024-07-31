Юрист Русяев объяснил процедуру получения выигрыша в лотерею

«Выигрыш в лотерею — это не только радостное, но и сложное с юридической точки зрения событие. Давайте разберёмся в основных аспектах получения крупного лотерейного выигрыша в России на примере недавнего случая с московским пенсионером, выигравшим около 170 млн рублей. Прежде всего, стоит отметить, что с 2014 года все лотереи в России являются государственными и находятся под контролем Министерства финансов и Министерства спорта. Это обеспечивает определённые гарантии для участников лотерей, но также накладывает ряд обязательств на победителей», — отметил эксперт.
По его словам, в случае крупного выигрыша, как в ситуации с московским инженером, победитель получает не всю сумму целиком.
«Согласно российскому законодательству, выигрыши в лотерею облагаются налогом. Для резидентов России ставка налога составляет 13% для выигрышей до 5 млн рублей и 15% на сумму, превышающую этот порог. В данном конкретном случае налог составил около 25,4 миллиона рублей, что соответствует 15% от общей суммы выигрыша», — предупредил специалист.
Важно понимать, что ответственность за уплату налога лежит на организаторе лотереи, заявил собеседник RT.
«То есть победитель получает уже “чистую” сумму после вычета налога. Это избавляет выигравшего от необходимости самостоятельно декларировать доход и уплачивать налог, что значительно упрощает процесс получения выигрыша. Что касается сроков получения денег, то по закону организатор лотереи обязан выплатить выигрыш в течение 180 дней с момента оформления выигрыша», — добавил юрист.
На практике, по его словам, особенно в случае крупных сумм, этот процесс может занять несколько недель или даже месяцев.
«Это связано с необходимостью проверки подлинности билета, идентификации победителя и выполнения всех необходимых юридических процедур. Ещё один важный аспект — право на анонимность. Российское законодательство позволяет победителям лотерей сохранять свою личность в тайне», — напомнил он.
Однако, несмотря на право на анонимность, победитель всё равно должен предоставить организатору лотереи свои персональные данные для оформления выигрыша и выполнения налоговых обязательств, объяснил эксперт.
«Эта информация остаётся конфиденциальной и не подлежит разглашению без согласия победителя. Стоит также отметить, что крупный выигрыш может повлиять на финансовое планирование и налоговые обязательства победителя в будущем. Хотя сам выигрыш уже облагается налогом, доходы, полученные от инвестирования этих средств, будут облагаться налогом на общих основаниях», — заключил Русяев.
Ранее стало известно, что инженер-авиаконструктор из Москвы Сергей С. выиграл 3 июля в лотерею «Спортлото “4 из 20” суперприз в размере 169,966 млн рублей.