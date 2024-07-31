Япония израсходовала триллионы иен на поддержку национальной валюты

Как сообщает Bloomberg, предпринятые действия в сочетании с ожиданиями сокращения разницы в процентных ставках между Японией и США оказали влияние на курс иены. Месяц назад он достигал 161 иены за доллар, что стало максимумом с 1980-х годов, а в настоящее время опустился ниже отметки в 152,5 иены.