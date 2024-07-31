Wildberries арендовал склад под Зеленоградом

МОСКВА, 31 июл — РИА Недвижимость. Интернет-ритейлер Wildberries подписал с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» договор субаренды 52 тысяч квадратных метров в логистическом комплексе «PNK парк Чашниково» на Ленинградском шоссе недалеко от Зеленограда, сообщила газета «Ведомости».
По словам источников издания, соглашение заключено на полтора года. Склад общей площадью 115 тысяч квадратных метров построен специально для «Всеинструменты.ру», но сейчас все помещения компании не нужны, поэтому она решила сдать часть площадей в субаренду. Как отметил представитель Wildberries, новый логопарк «позволит сохранить быструю доставку товаров по Москве и области, а также оптимизировать логистику в другие регионы».
Подписание договора субаренды между маркетплейсами произошло на фоне громкого семейного и корпоративного конфликта в Wildberries. 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, в котором совладелец маркетплейса Владислав Бакальчук (ему принадлежит 1% долей в ООО «Вайлдберриз») пожаловался на «рейдерский захват» компании владельцами крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ Outdoor Леваном и Робертом Мирзоянами, а также «группой известных кавказцев».
Ранее Wildberries и Russ Outdoor объявили о создании совместной компании — ООО «РВБ», которое позднее стало владельцем 15 юрлиц, до этого принадлежавших маркетплейсу. ООО «Вайлдберриз» принадлежит 65% долей в РВБ, 35% — у ООО «Стинн» (одно из основных юрлиц Russ Outdoor). Владислав Бакальчук назвал эту сделку невыгодной для Wildberries. Его жена и основная владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила в своем телеграм-канале о разводе. По ее словам, сообщения о рейдерском захвате Wildberries не соответствуют действительности.
Wildberries — крупнейший российский онлайн-ритейлер. Его оборот по итогам прошлого года составил более 2,5 триллионов рублей.