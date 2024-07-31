Wildberries арендовал склад под Зеленоградом

По словам источников издания, соглашение заключено на полтора года. Склад общей площадью 115 тысяч квадратных метров построен специально для «Всеинструменты.ру», но сейчас все помещения компании не нужны, поэтому она решила сдать часть площадей в субаренду. Как отметил представитель Wildberries, новый логопарк «позволит сохранить быструю доставку товаров по Москве и области, а также оптимизировать логистику в другие регионы».