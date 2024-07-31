Аксаков заявил, что в РФ можно будет обменять биткойны на цифровые рубли

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткойном, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровую рубль свой биткойн. То есть это вопрос рынка опять же. Но мы допускаем такую возможность», — сказал Аксаков.