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Аксаков заявил, что в РФ можно будет обменять биткойны на цифровые рубли

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Биткойны в ближайшем будущем можно будет обменять на цифровые рубли, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию цифровых финансов.

Источник: Reuters

«Как только рубль станет востребован, надо же, чтобы тот, кто владеет биткойном, был заинтересован в том, чтобы у него был цифровой рубль. Он в нас уверен, доверяет нам и понимает, что цифровой рубль ему принесет пользу. Он продаст за цифровую рубль свой биткойн. То есть это вопрос рынка опять же. Но мы допускаем такую возможность», — сказал Аксаков.

Также он допустил, что с появлением такого инструмента обмена может пропасть необходимость в p2p-площадках на базе иностранных криптобирж (платформы по обмену криптовалюты на фиатные деньги, работающие по принципу личного взаимодействия продавца и покупателя).