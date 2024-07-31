В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

Эксперты считают, что одной из главных причин отрицательного роста ВВП крупнейшей экономики Европы стало нежелание бизнеса инвестировать. Индекс делового климата IFO говорит о слабом развитие транспорта и логистики, и указывает на сложности в строительной отрасли.
Еще одной причиной спада в экономике ФРГ названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти». В то же время ситуация с инфляцией в Германии оказалась хуже, чем в других странах ЕС — она увеличивается, хотя и незначительно, говорится в материале газеты.
Ранее Федеральное статистическое управление ФРГ (Destatis) сообщило, что в 2023 году госдолг Германии достиг рекордных размеров, увеличившись до 2,45 триллиона евро. С 2022 года задолженность выросла на 77 миллиардов евро (3,3 процента). Таким образом, сейчас на каждого гражданина страны приходится 28,9 тысячи евро (на 778 больше, чем год назад).