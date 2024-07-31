В крупнейшей экономике Европы наметилась стагнация

Еще одной причиной спада в экономике ФРГ названа осторожность потребителей после кризиса из-за «инфляционной памяти». В то же время ситуация с инфляцией в Германии оказалась хуже, чем в других странах ЕС — она увеличивается, хотя и незначительно, говорится в материале газеты.