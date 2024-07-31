United Airlines прекратила регулярные перелеты в Тель-Авив

«Мы приостанавливаем по соображениям безопасности наши ежедневные рейсы в Тель-Авив, пока мы обдумываем наши следующие шаги. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, при принятии решения о возобновлении обслуживания мы будем уделять особое внимание безопасности наших пассажиров и экипажей», — следует из комментария пресс-службы.
Рейс в Тель-Авив, который сегодня должен был вылететь из аэропорта Ньюарк Либерти, обслуживающего Нью-Йорк и штат Нью-Джерси, отменен, добавила компания.
Ранее в среду госдепартамент США обновил рекомендации по посещению Ливана, посоветовав американским гражданам воздержаться от поездок в страну из-за растущей напряженности между движением «Хезболлах» и Израилем.
В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в столице Ирана Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что ему нечего сказать на тему гибели главы политбюро ХАМАС и причастности к этому Израиля. Представители армии Израиля в свою очередь заявили, что «не реагируют на сообщения СМИ» об убийстве Хании. Jerusalem Post писала, что власти Израиля поручили министрам не высказываться об убийстве лидера ХАМАС.