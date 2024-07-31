Ставке прочат стабильность. Консенсус-прогноз аналитиков не предполагает ее повышения в этом году

На курс же влияет не только ужесточение ДКП, но и проблемы с платежами, что будет поддерживать рубль крепким (89−90 ₽/$1) до конца года. Задержки с расчетами за импорт из «дружественных» стран ограничивают возможности по удовлетворению спроса и снижают валютные расходы экономики, поясняют в центре. Ожидаемое умеренное снижение мировых цен на нефть, судя по консенсус-прогнозу, также не станет фактором ослабления курса из-за одновременного сокращения дисконта российской нефти к Brent (с $13,65 за баррель в этом году до $11 за баррель в следующем). В следующем году, однако, аналитики все же ждут ослабления рубля (на конец года — до 94,5 ₽ за доллар), что в ЦЦИ связывают с оценкой аналитиками текущих трудностей с расчетами (или, по крайней мере, их степени) как временного, а не постоянного фактора.