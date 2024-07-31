Ставке прочат стабильность. Консенсус-прогноз аналитиков не предполагает ее повышения в этом году

Большинство опрошенных Центром ценовых индексов аналитиков не ждут роста ключевой ставки ЦБ выше текущего уровня (напомним, ЦБ на заседании в пятницу повысил ее с 16% до 18%), хотя прогноз регулятора допускает такое повышение до конца года (значение ставки до конца года в обновленном прогнозе указано в диапазоне 18−19,4%). Всего в опросе ЦЦИ приняли участие эксперты из 14 аналитических подразделений инвесткомпаний и банков, отвечающие за прогнозирование валютных курсов и макроэкономических индикаторов, 11 из них оценили 18% как пик ключевой ставки.
О скором смягчении, впрочем, речи тоже не идет: сохранения ставки аналитики ждут как минимум до конца года — с возможным снижением до 16% во втором квартале 2025-го. К концу следующего года ставка может опуститься до 12% (ЦБ прогнозирует средний уровень ставки по году в 14−16%).
В предыдущем консенсусе аналитики считали возможным снижение ставки уже в этом году — с 18% до 17%.
Потенциал для снижения ставки появится по мере «остывания» перегретой экономики: консенсус-прогноз предусматривает, что темпы ее роста в ближайшие два-три квартала снизятся примерно вдвое — с 4,4% год к году во втором квартале 2024-го до 1,3−1,8% год к году в конце этого года—начале следующего (см. «Мониторинг»). Рост в этом году оценивается в 3,3%, в следующем — в 1,8%. Инфляция также будет замедляться (см. график), но перегрев сказывается на оценке скорости ее снижения: консенсус допускает недостижение цели по инфляции и на конец 2025 года (прогноз отклоняется от 4% к 4,5%).
«Развилка для формирования ожиданий по ставке может сложиться к заседаниям Банка России в сентябре—октябре, так как появятся первые данные о кредитовании после трансформации льготных программ и проект бюджета на 2025−2027 годы», — замечают в центре, указывая, что долгосрочная нейтральная ключевая ставка (на конец 2026 года и позднее), по оценке аналитиков, приблизилась к 10% — это выше оценки ЦБ в 7,5−8,5%.
На курс же влияет не только ужесточение ДКП, но и проблемы с платежами, что будет поддерживать рубль крепким (89−90 ₽/$1) до конца года. Задержки с расчетами за импорт из «дружественных» стран ограничивают возможности по удовлетворению спроса и снижают валютные расходы экономики, поясняют в центре. Ожидаемое умеренное снижение мировых цен на нефть, судя по консенсус-прогнозу, также не станет фактором ослабления курса из-за одновременного сокращения дисконта российской нефти к Brent (с $13,65 за баррель в этом году до $11 за баррель в следующем). В следующем году, однако, аналитики все же ждут ослабления рубля (на конец года — до 94,5 ₽ за доллар), что в ЦЦИ связывают с оценкой аналитиками текущих трудностей с расчетами (или, по крайней мере, их степени) как временного, а не постоянного фактора.