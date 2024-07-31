Сакраменто
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ставке прочат стабильность. Консенсус-прогноз аналитиков не предполагает ее повышения в этом году

Экономисты не ждут новых повышений ставки ЦБ, но прогнозируют ее сохранение на нынешнем уровне как минимум до начала 2025 года, следует из опроса, проведенного Центром ценовых индексов (ЦЦИ). Банк России в своем обновленном макропрогнозе, отметим, возможность дополнительного повышения ставки во втором полугодии заложил — чтобы дать более жесткий сигнал рынку. Потребуется ли она — прояснится лишь осенью, после получения данных о темпах кредитования, отмены безадресной льготной ипотеки и представления проекта бюджета на 2025−2027 годы, ждут в центре.

Источник: РИА "Новости"

Большинство опрошенных Центром ценовых индексов аналитиков не ждут роста ключевой ставки ЦБ выше текущего уровня (напомним, ЦБ на заседании в пятницу повысил ее с 16% до 18%), хотя прогноз регулятора допускает такое повышение до конца года (значение ставки до конца года в обновленном прогнозе указано в диапазоне 18−19,4%). Всего в опросе ЦЦИ приняли участие эксперты из 14 аналитических подразделений инвесткомпаний и банков, отвечающие за прогнозирование валютных курсов и макроэкономических индикаторов, 11 из них оценили 18% как пик ключевой ставки.

О скором смягчении, впрочем, речи тоже не идет: сохранения ставки аналитики ждут как минимум до конца года — с возможным снижением до 16% во втором квартале 2025-го. К концу следующего года ставка может опуститься до 12% (ЦБ прогнозирует средний уровень ставки по году в 14−16%).

В предыдущем консенсусе аналитики считали возможным снижение ставки уже в этом году — с 18% до 17%.

Потенциал для снижения ставки появится по мере «остывания» перегретой экономики: консенсус-прогноз предусматривает, что темпы ее роста в ближайшие два-три квартала снизятся примерно вдвое — с 4,4% год к году во втором квартале 2024-го до 1,3−1,8% год к году в конце этого года—начале следующего (см. «Мониторинг»). Рост в этом году оценивается в 3,3%, в следующем — в 1,8%. Инфляция также будет замедляться (см. график), но перегрев сказывается на оценке скорости ее снижения: консенсус допускает недостижение цели по инфляции и на конец 2025 года (прогноз отклоняется от 4% к 4,5%).

«Развилка для формирования ожиданий по ставке может сложиться к заседаниям Банка России в сентябре—октябре, так как появятся первые данные о кредитовании после трансформации льготных программ и проект бюджета на 2025−2027 годы», — замечают в центре, указывая, что долгосрочная нейтральная ключевая ставка (на конец 2026 года и позднее), по оценке аналитиков, приблизилась к 10% — это выше оценки ЦБ в 7,5−8,5%.

На курс же влияет не только ужесточение ДКП, но и проблемы с платежами, что будет поддерживать рубль крепким (89−90 ₽/$1) до конца года. Задержки с расчетами за импорт из «дружественных» стран ограничивают возможности по удовлетворению спроса и снижают валютные расходы экономики, поясняют в центре. Ожидаемое умеренное снижение мировых цен на нефть, судя по консенсус-прогнозу, также не станет фактором ослабления курса из-за одновременного сокращения дисконта российской нефти к Brent (с $13,65 за баррель в этом году до $11 за баррель в следующем). В следующем году, однако, аналитики все же ждут ослабления рубля (на конец года — до 94,5 ₽ за доллар), что в ЦЦИ связывают с оценкой аналитиками текущих трудностей с расчетами (или, по крайней мере, их степени) как временного, а не постоянного фактора.