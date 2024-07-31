Сервис «Самолет Плюс» привлек ₽825 млн в ходе pre-IPO

Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до ₽600 тыс. в год, для квалифицированных инвесторов ограничений нет.