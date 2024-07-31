Сервис «Самолет Плюс» привлек ₽825 млн в ходе pre-IPO

Сервис «Самолет Плюс», крупнейшим акционером которого является группа «Самолет» (SMLT), сообщил о завершении сбора заявок в рамках pre-IPO. Компания разместила дополнительный выпуск акций по цене ₽275 за бумагу и привлекла, как и планировалось, ₽825 млн. Стоимость всего бизнеса по итогам размещения была оценена в ₽21,2 млрд.
Размещение акций «Самолет Плюс» прошло на инвестиционной платформе Zorko. В нем участвовало около 2 тыс. частных инвесторов, на них пришлось около половины объема размещения, а остальной объем — на институциональных инвесторов. По информации компании, размещения стало рекордным для российского рынка pre-IPO по объему привлеченных средств и по участию розничных инвесторов.
В компании ожидают, что не позднее, чем через три месяца будут организованы вторичные торги акциями на внебиржевой площадке Мосбиржи. В дальнейшем «Самолет Плюс» планирует провести публичное размещение акций (IPO), которое может пройти в конце 2025 — начале 2026 года.
Pre-IPO — это инвестиционный инструмент, который позволяет инвестировать в перспективный с точки зрения инвестора стартап до того, как он стал публичной компанией. После участия в раунде pre-IPO инвесторы ожидают так называемый экзит из компании. Типичный его вариант — это продажа стратегическому инвестору или IPO. При pre-IPO покупать бумаги могут в том числе неквалифицированные инвесторы на сумму до ₽600 тыс. в год, для квалифицированных инвесторов ограничений нет.
Председатель совета директоров «Самолет Плюс» Дмитрий Волков сообщил, что привлеченные средства позволят компании усилить технологическую платформу и быстрее увеличить масштаб бизнеса. Компания планирует увеличить долю на рынке сделок с первичной и вторичной недвижимости с текущих примерно 10% до 35% к 2026 году.
В декабре прошлого года Дмитрий Волков сообщал, что в ходе pre-IPO объем размещения будет небольшой. Это связано в том числе с законодательными ограничениями: в рамках данной процедуры нельзя провести размещение свыше ₽1 млрд.
«Самолет Плюс» был запущен девелопером «Самолет» в 2022 году. Он предлагает услуги, связанные с недвижимостью: от поиска, покупки, продажи и аренды, до дизайна интерьера, ремонта и меблировки. Сервис также предоставляет услуги по организации уборки, переезда, оценке квартиры, дома или другой недвижимости. По данным на 31 июля, у компании было около 1,7 тыс. офисов в России.
До pre-IPO «Самолету» принадлежало 93% проекта, миноритариям Дмитрию Волкову и Александру Попову — 5% и 2% соответственно.
За первый квартал 2024 года оборот компании от продаж (GMV) вырос на 125% и составил ₽100 млрд по сравнению с ₽44,5 млрд за первый квартал 2023 года. Общее количество заключенных сделок «Самолет Плюс» выросло на 142% год к году и составило 23 тыс. Количество агентов увеличилось на 274% и составило 14,6 тыс. человек.
В компании ожидают, что по итогам 2024 года через «Самолет Плюс» пройдет 12% всех сделок первичной и вторичной недвижимости в стране, а GMV вырастет в три раза год к году и составит ₽1,5 трлн. В 2025 году «Самолет Плюс» планирует занять 24% рынка недвижимости с GMV более ₽3 трлн, а в 2026 году — до 35% при GMV более ₽5 трлн.