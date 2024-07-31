Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам

Сбербанк с 1 августа повысит ежемесячную стоимость СМС-уведомлений об операциях на дебетовых картах с 70 до 99 ₽, сообщили РБК в пресс-службе организации.
Уведомления останутся бесплатными для кредитных и премиальных карт, подписчиков «СберПрайм Старт», а клиенты соцсегмента с пенсионными или социальными выплатами будут по-прежнему платить 40 ₽
В предыдущий раз «Сбер» повышал стоимость этой услуги два года назад — с 60 до 70 ₽ Это произошло впервые за 20 лет.
Повышение стоимости уведомлений связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет — количество транзакций возросло, объясняли в пресс-службе банка.
В последние годы стоимость этой услуги повышали и другие банки: «Тинькофф» (ныне Т-Банк), Райффайзенбанк, ВТБ и другие. Организации объясняли, что стоимость рассылки СМС-уведомлений повышают операторы связи, у банков нет цели заработать на этой услуге, а вопрос СМС-уведомлений становится особенно острым из-за недоступности push-уведомлений.
«Эту бизнес-логику тоже можно понять. SMS между абонентами сейчас передается крайне мало: люди общаются в основном в мессенджерах и социальных сетях. А потому за счет банков и других структур, которым нужны рассылки, операторы пытаются компенсировать выпадающие доходы», — отмечал в беседе с «Известиями» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.