Сбербанк повысит стоимость уведомлений по дебетовым картам

«Эту бизнес-логику тоже можно понять. SMS между абонентами сейчас передается крайне мало: люди общаются в основном в мессенджерах и социальных сетях. А потому за счет банков и других структур, которым нужны рассылки, операторы пытаются компенсировать выпадающие доходы», — отмечал в беседе с «Известиями» гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.