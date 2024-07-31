Рынок акций Китая все глубже погружается в секретность

Эксперты считают этот шаг зловещим знаком для китайских активов и акций. Уже ранее Китай перестал в режиме реального времени показывать данные о потоках капитала на материковые биржи из Гонконга, и сообщил, что ежедневные обновления будут прекращены. Отныне данные по потокам иностранного капитала в отдельные акции будут доступны лишь ежеквартально.
Эти меры далеко не единичные. В начале этого месяца Национальное статистическое бюро Китая нарушило обычную практику и опубликовало данные о ВВП за второй квартал только на своем веб-сайте, отказавшись от традиционных ежемесячных брифингов. В марте была отменена тридцатилетняя практика пресс-конференций премьера Ли Цяня на ежегодной парламентской сессии, что также стало признаком сокращения прозрачности.
При вступлении Си Цзиньпина в должность председателя в 2013 году, объем раскрываемой информации значительно возрос, и NBS публиковал более чем в десять раз больше показателей. Однако к 2022 году доля публичных документов Госсовета уменьшилась до 68%, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 88%.
На провинциальном уровне максимальная прозрачность была достигнута не позже 2018 года. Пандемия также серьезно повлияла на доступ к данным: с 2020 по 2022 годы число статистических показателей от NBS сократилось на 3,2%.
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Виктория Воропаева