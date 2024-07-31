Рынок акций Китая все глубже погружается в секретность

При вступлении Си Цзиньпина в должность председателя в 2013 году, объем раскрываемой информации значительно возрос, и NBS публиковал более чем в десять раз больше показателей. Однако к 2022 году доля публичных документов Госсовета уменьшилась до 68%, тогда как в 2015 году этот показатель составлял 88%.