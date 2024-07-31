Российский рынок попытается закрыть месяц выше его минимумов

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение в том числе благодаря акциям сырьевого сектора на фоне восходящей коррекции цен на нефть, а также возвращения цен на золото в район исторического пика 2488 долл/унц перед сегодняшним заседанием ФРС. В конце дня в РФ при этом будет опубликован блок ключевой макроэкономической статистики за июнь. Российский рынок в целом остается под среднесрочным нисходящим давлением и завершает месяц падением примерно на 6,5−7,5% на фоне жесткой монетарной риторики и дивидендных отсечек. Акции, тем не менее, пытаются устоять у локальных минимумов, а в ближайшие дни внимания инвесторов заслуживают в том числе результаты компаний за 2-й квартал.