Российский рынок попытается закрыть месяц выше его минимумов

Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 1,3% и 1,6% соответственно, отступив от поддержек 2900 пунктов и 1060 пунктов, не так далеко от которых находятся июльские минимумы 2879 пунктов и 1032 пункта. В целом в конце июля российский рынок пытался расти, но встретился с сопротивлениями 3060 пунктов и 1125 пунктов, оставаясь во власти среднесрочных медвежьих тенденций после повышения процентной ставки ЦБ РФ с 16% и 18% и сохранения жесткого тона регулятора.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов упал чуть менее чем на 0,5%, достигнув 11,84 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 86,33 ₽ и 93,29 ₽ соответственно, отразив укрепление рубля по отношению к евро в том числе ввиду слабости последнего на Форекс.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить восходящее движение в том числе благодаря акциям сырьевого сектора на фоне восходящей коррекции цен на нефть, а также возвращения цен на золото в район исторического пика 2488 долл/унц перед сегодняшним заседанием ФРС. В конце дня в РФ при этом будет опубликован блок ключевой макроэкономической статистики за июнь. Российский рынок в целом остается под среднесрочным нисходящим давлением и завершает месяц падением примерно на 6,5−7,5% на фоне жесткой монетарной риторики и дивидендных отсечек. Акции, тем не менее, пытаются устоять у локальных минимумов, а в ближайшие дни внимания инвесторов заслуживают в том числе результаты компаний за 2-й квартал.
События дня:
- отчет по рынку труда Германии за июль (10.55 мск)
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за июль (12.00 мск)
- отчет по занятости в частном секторе США от ADP за июль (15.15 мск)
- Чикагский индекс производственной активности в июле (16.45 мск)
- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в июне (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- ВВП, розничные продажи, уровень безработицы России в июне (19.00 мск)
- итоги заседания ФРС (21.00 мск) и пресс-конференция регулятора (21.30 мск)
- финансовые результаты РусГидро, Сургутнефтегаза за 2-й кв 2024 г
- квартальные результаты Mastercard, Qualcomm, Boeing, Airbnb, MetLife, eBay
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