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Процессинговые центры Азербайджана не принимают российскую карту «Мир»

БАКУ, 31 июля. /ТАСС/. Азербайджанские процессинговые центры AzeriKart и MilliKart не принимают российскую платежную карту «Мир», однако Центробанк Азербайджана не запрещал банкам страны оказывать услуги по ней. Об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается карты “Мир”, Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал [принимать эту карту]. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране. Но я точно могу сказать, что в эквайринговой сети AzeriKart и MilliKart карты “Мир” не принимаются», — сказал глава Центробанка.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин на сессии в рамках Санкт-Петербургского экономического форума заявил, что карты российской платежной системы «Мир» постепенно начали хождение в Азербайджане. При этом, отвечая на вопрос ТАСС, он пояснил, что можно снимать азербайджанские манаты с помощью карты системы «Мир» в банкоматах ВТБ.