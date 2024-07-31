Процессинговые центры Азербайджана не принимают российскую карту «Мир»

«Что касается карты “Мир”, Центральный банк Азербайджана никого не поощрял и никому не запрещал [принимать эту карту]. Это исключительно бизнес-решение каждой коммерческой и финансовой структуры в стране. Но я точно могу сказать, что в эквайринговой сети AzeriKart и MilliKart карты “Мир” не принимаются», — сказал глава Центробанка.