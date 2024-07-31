Предприниматели рассказали о минусах работы на себя

«Риски работы на себя существуют, но есть большой плюс — возможность зарабатывать больше. Самозанятость не подразумевает полного отказа от постоянного трудоустройства: можно совмещать и получать выгоды обоих типов занятости. Именно поэтому количество самозанятых стабильно растет. За последние полгода их стало на 1,5 млн больше. Этот рост мы наблюдаем и у себя на платформе», — рассказал основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль. Про» Михаил Провизион.