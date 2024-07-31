Предприниматели рассказали о минусах работы на себя

Среди других нюансов, которые демотивируют индивидуальных предпринимателей и самозанятых — трудности с поиском клиентов (26%), зависимость от подписания контрактов (19%), а также стертые границы личной жизни и работы (17%).
Несмотря на это, 29% респондентов ни при каких условиях не хотят возвращаться к работе на другого человека, поскольку их пугает отсутствие возможности влиять на свой доход (29%) и нежелание подчиняться руководству (28%). Почти треть предпринимателей готовы вернуться в найм за хорошей зарплатой.
Как выяснили эксперты, свыше половины предпринимателей и самозанятых отмечают, что скорее довольны (28%) или довольны (32%) своим выбором. Ключевыми плюсами работы они считают возможность определять график (33%), независимость от начальства (31%) и возможность влиять на уровень своего дохода (29%).
«Риски работы на себя существуют, но есть большой плюс — возможность зарабатывать больше. Самозанятость не подразумевает полного отказа от постоянного трудоустройства: можно совмещать и получать выгоды обоих типов занятости. Именно поэтому количество самозанятых стабильно растет. За последние полгода их стало на 1,5 млн больше. Этот рост мы наблюдаем и у себя на платформе», — рассказал основатель платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль. Про» Михаил Провизион.
Ранее, 25 мая, в Минэкономразвития сообщили, что в России число зарегистрированных малых и средних предприятий превысило (МСП) 6,56 млн, обновив рекорд с момента начала их учета. Одновременно количество самозанятых достигло 10,2 млн человек. При этом почти половина созданных с начала текущего года субъектов МСП занята в розничной и оптовой торговле (38,2%), транспортировке (7,8%) и строительных работах (5,9%).