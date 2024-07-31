Правительство решило ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

«Для того, чтобы избежать любых проблем в эти месяцы, снятия запрета на экспорт в августе не будет, то есть в августе будет запрет на экспорт бензина. Также принято принципиальное решение на сентябрь-октябрь, что экспорт будет ограничен для того, чтобы подстраховаться», — заявил Павел Сорокин на заседании комитета Госдумы (цитата по ТАСС).
По данным «Ъ», отказ от полного снятия эмбарго, по мнению участников рынка, обусловлен желанием правительства избежать резких скачков цен на рынке с учетом невозможности исключить риск повторения мартовских атак беспилотников на НПЗ. В этом году запрет на экспорт бензина был введен с марта по август, из него были исключены поставки топлива в страны ЕАЭС и по межправсоглашениям. С 20 мая правительство временно возобновило поставки бензина за рубеж до конца июня. Это было предпринято на фоне частичного восстановления производства и после настойчивых просьб «Сургутнефтегаза», который опасался затоваривания топливом и снижения переработки своего Киришского НПЗ.
В начале июля бензиновые биржевые котировки обновили максимумы 2024 года. 3 июля Аи-95 и Аи-92 подорожали на 1,4% и 1,7% на фоне активизации спроса и продления разрешения на экспорт.