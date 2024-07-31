Правительство решило ограничить экспорт бензина в сентябре-октябре

По данным «Ъ», отказ от полного снятия эмбарго, по мнению участников рынка, обусловлен желанием правительства избежать резких скачков цен на рынке с учетом невозможности исключить риск повторения мартовских атак беспилотников на НПЗ. В этом году запрет на экспорт бензина был введен с марта по август, из него были исключены поставки топлива в страны ЕАЭС и по межправсоглашениям. С 20 мая правительство временно возобновило поставки бензина за рубеж до конца июня. Это было предпринято на фоне частичного восстановления производства и после настойчивых просьб «Сургутнефтегаза», который опасался затоваривания топливом и снижения переработки своего Киришского НПЗ.