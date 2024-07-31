На Лондонской бирже зафиксировали прирост запасов российского алюминия на треть

Согласно данным LME, запасы алюминия из России на складах площадки за первое полугодие текущего года увеличились на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 695 372 тонн. К марту доля российского алюминия в общем объёме запасов на складах LME составила до 91%.