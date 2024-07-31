На Лондонской бирже зафиксировали прирост запасов российского алюминия на треть

В результате апрельских санкций, введённых США и Великобританией против российского алюминия, значительное увеличение его запасов наблюдалось на Лондонской бирже металлов (LME). Такую информацию представила аналитическая компания Bigmint в своём июньском обзоре, сообщает «Ведомости».
Согласно данным LME, запасы алюминия из России на складах площадки за первое полугодие текущего года увеличились на 33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 695 372 тонн. К марту доля российского алюминия в общем объёме запасов на складах LME составила до 91%.
Цена на алюминий на LME в период с января по июнь поднялась в среднем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2403 доллара за тонну.
По мнению экспертов, оценить точные сроки исчерпания запасов российского алюминия на складах биржи затруднительно. Однако, исходя из текущего уровня потребления, они могут исчерпаться в промежутке от нескольких месяцев до одного года.
При этом прогнозируется, что вслед за исчерпанием запасов, цены на этот металл могут продолжить свой рост, достигнув 2800—3100 долларов за тонну к концу 2024 года.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».
Виктория Воропаева