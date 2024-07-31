Муж Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе. По словам Владислава Бакальчука, основательница Wildberries ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним, а Татьяна якобы навещает семью раз в неделю. Муж признался, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».