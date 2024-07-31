Курс рубля с 1 августа 2024 года: прогноз эксперта

Если не брать 1998 год, то август является обычным месяцем в году, который имеет некоторую неблагоприятную сезонность, как например, январь, ноябрь или декабрь. В среднем за последние 15 лет рубль слабел в эти месяцы к доллару на 2%, напомнил эксперт.