Курс рубля с 1 августа 2024 года: прогноз эксперта

Если не брать 1998 год, то август является обычным месяцем в году, который имеет некоторую неблагоприятную сезонность, как например, январь, ноябрь или декабрь. В среднем за последние 15 лет рубль слабел в эти месяцы к доллару на 2%, напомнил эксперт.
Неблагоприятная сезонность августа, в том числе, связана с повышенном спросом на валюту для летних отпусков, пониженной торговой активностью из-за отпусков, иногда случающимися геополитическими потрясениями.
«Мы считаем, что в этом августе рубль будет стабильным и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны на август составляют 11,5−12,1 за юань, 84−88 за доллар и 92−96 за евро», — прогнозирует Михаил Васильев.
В целом факторы за и против рубля остаются сбалансированными.
Основную поддержку рублю продолжают оказывать высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса — Россия в квартал экспортирует примерно на $30 млрд больше, чем импортирует: ожидается, что в августе котировки нефти Brent останутся в диапазоне $80−85 за баррель.
Июньские западные санкции создали сложности с платежами с дружественными странами и это в большей степени затронуло импорт, чем экспорт. Это временно снижает спрос на валюту и поддерживает рубль.
Также в пользу рубля остаются обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 3 млрд руб. в день и высокие рублевые процентные ставки.
Вслед за повышением ключевой ставки на сопоставимую величину возрастут ставки по депозитам, что ещё больше увеличит привлекательность рублевых сбережений. Кроме этого, возросшие ставки по кредитам будут снижать потребительский спрос и спрос на импорт (спрос на валюту).
Негативными факторами для рубля являются сезонный спрос на валюту для зарубежных летних отпусков, сохраняющиеся геополитические и санкционные риски, отток капитала, спрос на валюту для выкупа доли российских компаний у иностранных собственников, повышенные бюджетные расходы, которые, в том числе, идут на закупку импорта.
По-прежнему сохраняется неопределенность относительно торговли валютами на Мосбирже в условиях рисков вторичных санкций.
Напомним, что американский OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Поэтому на рынке сохраняются опасения в отношении того, что будет после этой даты.
Пока консенсус сводится к тому, что юань продолжит торговаться на Мосбирже после 13 августа. Однако существуют риски, что торговля юанем может также переместиться на внебиржевой рынок, как и торговля долларом и евро.
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