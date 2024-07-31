Каким будет курс рубля 1 августа 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели- 11,75−11,95, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 86−88. Импульс ослабления рубля после окончания налогового периода оказался довольно слабым и неустойчивым.. Вероятно, продолжают сказываться сложности импортеров с трансграничными расчетами, в результате которых внутренний спрос на инвалюту остается относительно невысоким. Незамеченным остается также фактор отпусков, когда обычно растут физические продажи валюты. До конца недели может измениться положение доллара на мировом рынке, на динамику DXY окажут влияние риторика и сигналы по итогам заседания ФРС. Для рубля эти изменения вряд ли что поменяют, но влияние может быть опосредованным — в случае спада доллара котировки сырья, выраженные в USD, в том числе нефти, поднимутся, а это благоприятно для рублевых активов.