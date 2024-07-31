Каким будет курс рубля 1 августа 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду пытался развить импульс восстановления, индекс Мосбиржи побывал выше 3260 п., однако на этих уровнях активизировались продавцы. Рубль с утра терял позиции к юаню на бирже, что подпитывало интерес к бумагам экспортеров, но ближе к вечеру юань пошел в контратаку, отбив дневные потери.
Нефть при этом, напротив, по ходу дня усиливала рост вместе с другими commodities на фоне отката индекса доллара после выхода данных об изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за июль. Кроме того, «черное золото» могло реагировать на очередные тревожные ближневосточные новости.
Внешний фон улучшился. Мощный отскок на 2−4% продемонстрировали китайские биржи. В плюсе двигался и Euro Stoxx 50 несмотря на негативные статданные. Инфляция в еврозоне в июле неожиданно ускорилась до 2,6% г/г., ожидалось, как и в июне, 2,5%. Бодро стартовали торги в США. Инвесторы ждут голубиных сигналов по итогам сегодняшнего заседания ФРС, которое пройдет позднее по мск. Фед может дать сигнал о намерении понизить процентные ставки на сентябрьском заседании.
В четверг ЕЦБ представит ежемесячный отчет. Будут опубликованы июльские индексы деловой активности в производственном секторе PMI по Китаю (от Caixin), еврозоне и США. В рамках сезона квартальных отчетностей на американском рынке финпоказатели завтра представят Apple, Amazon.com, ConocoPhillips, Intel.
В России Аэрофлот опубликует финансовые результаты по РСБУ за II квартал 2024 г. Совет директоров HeadHunter рассмотрит вопрос об утверждении дивидендной политики.
Краткосрочно российский рынок может консолидироваться вблизи 2950 п. по индексу Мосбиржи в ожидании новых драйверов, в фокусе внимания останутся движения курса рубля и котировок нефти. Прогноз по индексу Мосбиржи на 1 августа — 2900−3000 п.
Наш прогноз по биржевому курсу рубля к юаню до конца текущей недели- 11,75−11,95, по курсу рубля к доллару на базе индикаторов срочного рынка — 86−88. Импульс ослабления рубля после окончания налогового периода оказался довольно слабым и неустойчивым.. Вероятно, продолжают сказываться сложности импортеров с трансграничными расчетами, в результате которых внутренний спрос на инвалюту остается относительно невысоким. Незамеченным остается также фактор отпусков, когда обычно растут физические продажи валюты. До конца недели может измениться положение доллара на мировом рынке, на динамику DXY окажут влияние риторика и сигналы по итогам заседания ФРС. Для рубля эти изменения вряд ли что поменяют, но влияние может быть опосредованным — в случае спада доллара котировки сырья, выраженные в USD, в том числе нефти, поднимутся, а это благоприятно для рублевых активов.
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