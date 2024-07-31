Корпорация ВЭБ объявила о планах выйти на рынок пенсионных сбережений

По словам Шувалова, в настоящее время под управлением ВЭБа находятся свыше 2 трлн рублей средств «молчунов» — граждан, которые не сделали выбор в пользу какого-либо портфеля государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Всего ВЭБ, действуя в статусе государственной управляющей компании (ГУК), управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, включая «молчунов». Также ВЭБ управляет средствами граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В 2018 году правительство продлило полномочия ВЭБа как ГУК на пять лет — до 2024 года.