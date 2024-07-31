Корпорация ВЭБ объявила о планах выйти на рынок пенсионных сбережений

Госкорпорация ВЭБ.РФ планирует учреждение собственного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) для перевода туда средств «молчунов». Об этом заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на заседании совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.
«Мы совместно с Центробанком и под руководством министра финансов Антона Силуанова разработали и согласовали подход, в рамках которого в составе нашей корпорации будет создан НПФ. Этот фонд будет находиться под надзором ЦБ», — сообщил Шувалов, уточнив, что в настоящее время ВЭБ не подотчетен Банку России. Председатель корпорации отметил, что соответствующий законодательный акт пройдет через парламентские процедуры и попросил сенаторов поддержать этот подход.
По словам Шувалова, в настоящее время под управлением ВЭБа находятся свыше 2 трлн рублей средств «молчунов» — граждан, которые не сделали выбор в пользу какого-либо портфеля государственных или частных управляющих компаний и не передали свои накопления НПФ. Всего ВЭБ, действуя в статусе государственной управляющей компании (ГУК), управляет средствами порядка 37 млн будущих пенсионеров, включая «молчунов». Также ВЭБ управляет средствами граждан, выбравших один из портфелей ГУК. В 2018 году правительство продлило полномочия ВЭБа как ГУК на пять лет — до 2024 года.
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Виктория Воропаева