Госдума разрешила открытие филиалов иностранных банков в РФ

Как объяснил депутатам Сазанов, иностранный банк для открытия своего филиала должен будет создать гарантийный депозит — он будет необходим для выполнения обязательств по договорам. Минимальная сумма такого депозита составит один миллиард рублей. При этом зарубежным организациям будет доступно проведение не всех операций и сделок, филиалу запретят открывать свои подсобные структуры и привлекать платежных агентов.