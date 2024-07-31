Госдума разрешила открытие филиалов иностранных банков в РФ

Табу, введенное десять лет назад, снимут, чтобы помочь предпринимателям и россиянам с зарубежными переводами.
Отмена запрета, пояснили в кабмине, упростит расчеты. «Основная цель, которую мы преследуем данным законопроектом, — это упрощение расчетов, возможность проведения расчетов через филиалы», — заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Кроме того, улучшится конкуренция на банковском рынке, что позволит снизить комиссии за переводы.
Согласно инициативе, иностранный банк сможет открыть только один филиал в нашей стране, причем будет действовать особый порядок получения лицензий для ведения финансовых операций. Для открытия филиала иностранный банк должен осуществлять банковскую деятельность не менее трех лет, а его кредитный рейтинг не должен быть ниже установленной планки.
Как объяснил депутатам Сазанов, иностранный банк для открытия своего филиала должен будет создать гарантийный депозит — он будет необходим для выполнения обязательств по договорам. Минимальная сумма такого депозита составит один миллиард рублей. При этом зарубежным организациям будет доступно проведение не всех операций и сделок, филиалу запретят открывать свои подсобные структуры и привлекать платежных агентов.
Почему решено отменить запрет? Как пояснил глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, после введения санкций образовалась угроза рисков, однако сегодня ситуация в банковской сфере — под контролем Центробанка. В связи с этим у депутатов нет опасений, что с открытием филиалов иностранных банков будут создаваться проблемы.
По его словам, депутаты имеют в виду прежде всего дружественные страны. «Хотя ограничение не прописано для недружественных стран, но в принципе, мы, конечно, ориентируемся на дружественные», — добавил Аксаков.