ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%

«Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC — прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25−5,5%», — говорится в сообщении. При этом FOMC полагает, что снижать целевой диапазон ставки не целесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.
Американский федрезерв также отметил, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, при этом рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция за прошедший год также снизилась, но остается несколько повышенной. Там также констатировали, что в последние месяцы был достигнут некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%.
Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.