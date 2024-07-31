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ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%

ТАСС, 31 июля. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.

Источник: Freepik

«Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC — прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25−5,5%», — говорится в сообщении. При этом FOMC полагает, что снижать целевой диапазон ставки не целесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

Американский федрезерв также отметил, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, при этом рост числа рабочих мест замедлился, а уровень безработицы вырос, но остается низким. Инфляция за прошедший год также снизилась, но остается несколько повышенной. Там также констатировали, что в последние месяцы был достигнут некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 18 сентября и будет сопровождаться обновленным среднесрочным экономическим прогнозом США.