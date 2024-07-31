ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 5,25−5,5%

«Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC — прим. ТАСС) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25−5,5%», — говорится в сообщении. При этом FOMC полагает, что снижать целевой диапазон ставки не целесообразно до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.