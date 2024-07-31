ФРС США не рассматривала вопрос о снижении ставки

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли на встрече возможность снижения ставки на 50 б. п., он подчеркнул: «Я не хочу говорить о том, что мы конкретно будем делать. Но это не то, о чем мы сейчас думаем. По состоянию на сегодняшний день мы не принимали никаких решений [по этому вопросу]».