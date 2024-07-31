ФРС США не рассматривала вопрос о снижении ставки

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли на встрече возможность снижения ставки на 50 б. п., он подчеркнул: «Я не хочу говорить о том, что мы конкретно будем делать. Но это не то, о чем мы сейчас думаем. По состоянию на сегодняшний день мы не принимали никаких решений [по этому вопросу]».
При этом Пауэлл добавил, что на заседании действительно обсуждалась возможность снижения ставки, однако члены комитета поддержали ее сохранение на уровне 5,25−5,5%. «Мы считаем, что время [для снижения ставки] приближается. И если мы получим данные, которые, как мы надеемся, получим, то снижение ставки может быть рассмотрено на сентябрьском заседании [руководства ФРС]», — указал председатель финрегулятора.
Комментируя ситуацию вокруг ноябрьских всеобщих выборов в США, он отметил: «Все, что нам предстоит делать до, во время или после выборов, будет основано на данных, перспективах и балансе рисков, а не на чем-либо другом». Пауэлл предупредил, что ФРС не будет пытаться принимать решения, основываясь на потенциальных результатах выборов. Он уточнил, что финрегулятор не занимается политическими вопросами.
Как ранее сообщили в ФРС, инфляция за прошедший год снизилась, но остается несколько повышенной. В финрегуляторе также констатировали, что за последние месяцы был зафиксирован некоторый прогресс в достижении цели по инфляции в 2%. Следующее заседание руководства ФРС состоится