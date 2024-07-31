Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве

Он указал, что среднестатистические квартиры в новостройках Москвы за год подорожали на 14% — до 21,4 миллиона рублей. При этом зарплата в столице, согласно данным Росстата, в 2024 году в среднем составляет 157,4 тысячи рублей в месяц, обратил внимание эксперт. Если откладывать эти деньги целиком, то для покупки первички потребуются накопления за 11,3 года. Для сравнения, в 2023-м речь шла о сумме, собранной за 12,1 года (при среднем доходе в 128,3 тысячи рублей).
По подсчетам Луценко, квартиры на вторичном рынке за год в среднем подорожали примерно на 17% — до 19,9 миллиона рублей. На сбор суммы при текущих расчетах уйдет 10,5 года, причем год назад эта цифра была больше и составляла 11 лет.
«Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита — сложнее», — отметил в свою очередь руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов.
Как указали в «Циане», для семьи из двух человек, приобретающей среднестатистическое жилье в Москве ипотеку по рыночным ставкам, ежемесячный доход на каждого сейчас должен составлять 224 тысячи рублей для новостроек и 208 тысяч рублей для вторичного рынка. За год он вырос почти вдвое. Соответственно, ежемесячный платеж с учетом первоначального взноса в 20% и сроке кредита, достигающем 25 лет, составит 270 и 250 тысяч рублей. Это примерно вдвое больше размера прошлогоднего платежа.
Руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» платформы «Авито Недвижимость» Артур Ахметов отметил, что по семейной ипотеке с учетом первоначального взноса в 20% ежемесячный платеж составит 184,3 тысячи рублей, а совокупный доход семьи — около 300 тысяч рублей в месяц. Так как квартира семейного формата площадью 57 квадратных метров в среднем стоит 23,8 миллиона рублей, заемщику придется воспользоваться комбинированной ипотекой, а это значит, что на сумму свыше лимита 12 миллионов рублей действует рыночная ставка.