Эксперты подсчитали, сколько придется копить на жилье в Москве

Он указал, что среднестатистические квартиры в новостройках Москвы за год подорожали на 14% — до 21,4 миллиона рублей. При этом зарплата в столице, согласно данным Росстата, в 2024 году в среднем составляет 157,4 тысячи рублей в месяц, обратил внимание эксперт. Если откладывать эти деньги целиком, то для покупки первички потребуются накопления за 11,3 года. Для сравнения, в 2023-м речь шла о сумме, собранной за 12,1 года (при среднем доходе в 128,3 тысячи рублей).