СМИ: обучение в медицинских вузах подорожало до 50%

В столичных вузах по отдельным направлениям плата за обучение увеличилась в среднем на 30%. В петербургских учебных заведениях рост составил 15−20%. В Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко по направлению «педиатрия» стоимость обучения подскочила более чем на 50%.
В Министерстве здравоохранения, комментируя эту ситуацию газете «Коммерсантъ», заверили, что повышение цен в подведомственных вузах происходит «в строгом соответствии с нормативными затратами». Руководство университетов объясняет, что повышение платы за обучение связано с внедрением «новой научно-исследовательской образовательной модели» и ростом нагрузки на профессорско-преподавательский состав.
Эксперты прогнозируют, что увеличение расходов на обучение может стимулировать рост спроса на целевое обучение абитуриентов. Например, для поступивших в рамках приемной кампании 2024/25 года в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова по направлению «лечебное дело», год обучения подорожал с 650 тыс. до 850 тыс. рублей — на 30,8%. Соответственно, шестилетняя подготовка теперь будет стоить более 5,6 млн рублей.
Пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета сообщила, что в среднем стоимость обучения на медицинских направлениях выросла на 15%. Так, за первый год обучения по специальности «лечебное дело» придется заплатить 324 тыс. рублей вместо 310 тыс. руб. За «акушерство и гинекологию» — 330,9 тыс. руб. вместо 312,6 тыс. руб., за «стоматологию» — 371,3 тыс. руб. вместо 355 тыс. руб.
В Воронежском медуниверситете им. Н. Н. Бурденко тариф вырос рекордно на 56% — с 160 тыс. до 250 тыс. руб. по направлению «педиатрия». Плата за «лечебное дело» увеличилась на 46% — с 185 тыс. до 270 тыс. руб., а за «стоматологию» — на 42% до 350 тыс. руб. по сравнению с 245 тыс. руб. годом ранее.
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Виктория Воропаева