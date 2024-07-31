СМИ: обучение в медицинских вузах подорожало до 50%

Эксперты прогнозируют, что увеличение расходов на обучение может стимулировать рост спроса на целевое обучение абитуриентов. Например, для поступивших в рамках приемной кампании 2024/25 года в Первый МГМУ им. И. М. Сеченова по направлению «лечебное дело», год обучения подорожал с 650 тыс. до 850 тыс. рублей — на 30,8%. Соответственно, шестилетняя подготовка теперь будет стоить более 5,6 млн рублей.