Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25%

Власти Японии на протяжении 17 лет сохраняли фактически отрицательную учетную ставку с целью стимулирования рынка и достижения базовой потребительской инфляции на уровне 2%. В прошлом году инфляция уже вышла на целевой показатель Банка Японии, но из-за общемирового роста на энергоносители и другие ресурсы продолжила рост, в один момент достигнув пика в 4,2%. Затем, как и прогнозировали японские власти, к концу года этот показатель снизился до отметки в 2,9%.