Банк Японии впервые с 2008 года решил повысить учетную ставку до 0,25%

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) уже второй раз за эти полгода пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).
На прошедшем в среду заседании финансового регулятора было принято решение повысить краткосрочную процентную ставку с 0−0,1% до 0,25%. Банк Японии также решил сократить объемы приобретения государственных облигаций. Отмечается, что Банк Японии планирует в дальнейшем продолжить повышение учетной ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель в 2% — в июне этого года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении. В целом же японский финансовый регулятор оценивает состояние экономики как положительное, отмечая позитивный тренд к росту на фоне устойчивого роста заработных плат и повышения доходов населения.
Власти Японии на протяжении 17 лет сохраняли фактически отрицательную учетную ставку с целью стимулирования рынка и достижения базовой потребительской инфляции на уровне 2%. В прошлом году инфляция уже вышла на целевой показатель Банка Японии, но из-за общемирового роста на энергоносители и другие ресурсы продолжила рост, в один момент достигнув пика в 4,2%. Затем, как и прогнозировали японские власти, к концу года этот показатель снизился до отметки в 2,9%.
На фоне решения Центробанка заметно укрепился курс национальной валюты — йена прибавила 1,62%, выйдя на отметку в 152,38−152,4 иен за доллар.